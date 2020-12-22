أحمد موسي يهاجم رويترز : "حرفت تقرير البنك الدولي عن مصر"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن وكالة رويترز البريطانية فقدت مصداقيتها مثل شبكة البي بي سي البريطانية.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رويترز حرفت تقرير البنك الدولي عن مصر ونقلت كلام عن المؤسسة الاقتصادية الدولية الكبيرة لم تصرح به.



واشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن 12.6 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص، ويعمل به 77% من حجم العمالة المصرية ويدفع 358 مليار جنيه مرتبات مضيفا أن شركات المقاولات هي الرائدة في مشروعات العاصمة الإدارية.



واستطرد موسى: "العقارات من أنجح القطاعات في مصر"، مشيرا لاحتياج مصر 30 مليون وحدة سكنية في المستقبل وفقا لما أعلنه هشام طلعت مصطفى أحد أكبر المطورين العقاريين في مصر.

