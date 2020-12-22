التعادل السلبي يحكم موقعة المقاولون والنجم الساحلي في الكونفدرالية

فرض التعادل السلبي كلمته على موقعة المقاولون العرب وضيفه فريق نادي النجم الساحلي وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة لحساب ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الافريقية.









وفشل كل فريق في ترجمة المحاولات التي سنحت لهم في ظل الصراع التكتيكي الذي ظهر بين النحاس وفييرا في الوقت الذي ظهر فيه تأثير الغيابات على الفريق المصري.









ويتلاقى الفريقان يوم الخامس من شهر يناير القادم لحسم تذكرة العبور إلى دور الـ32 من مباراة الإياب والتي تقام في مدينة سوسة التونسية.



