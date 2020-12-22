مظهر شاهين لـ أحمد كريمة: "زوجتنا خط أحمر"

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قال مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، إن الدكتور أحمد كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر، قام بمطالبته بتطليق زوجته على الهواء، لكي يثبت رأيه بأن الطلاق الشفوي لا يقع، معقبًا: "زوجتنا خط أحمر، ولا يجب الحديث عنهن في وسائل الإعلام".



وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن "كريمة" يحاول أن يقوم بوقيعة بينه وبين هيئة كبار العلماء، وفضيلة الإمام الاكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر.



وأضاف أن المطالبة بتعديل تشريعي لا ينتقص من هيئة كبار العلماء، وفضيلة شيخ الأزهر، ومن حق أي مواطن أن يطالب أي مسؤول بتعديل تشريعي، طالما أن الهدف هو الصالح العام والأخذ بصحيح الدين.

