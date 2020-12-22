إيطاليا: عدد الوفيات اليومية بكورونا يقفز بشكل حاد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 628 وفاة جديدة بكورونا ارتفاعا من 415 في اليوم السابق.

 

وزادت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 13318 حالة من 10872.

 

وقالت الوزارة إنه بعد الانخفاض المعتاد في عدد المسحات التي تجرى في العطلة الأسبوعية، ارتفع عدد فحوص الكشف عن الفيروس خلال اليوم الماضي إلى 166205 من 87889 في اليوم السابق.

 

وسجلت إيطاليا وهي أول دولة غربية تتضرر من الفيروس 69824 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير، في أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

 

كما سجلت حوالي مليون و977 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

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