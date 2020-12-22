بريطانيا: حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت بريطانيا حصيلة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء بواقع 36804 حالة، و691 وفاة جديدة.

 

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 2110314، وإجمالي حالات الوفاة 68307.

 

وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سبب انتشار المرض بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

 

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر عدوى منها بنسبة 70%.

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