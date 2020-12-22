الدخول مجانًا للمتحف الإسلامي الاثنين القادم

Advertisements

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مجانية دخول المصريين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم الاثنين الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري بمناسبة مرور ١١٧ عامًا على افتتاح المتحف.



وسيتم تخصيص عدد من الأثاريين للقيام بالشرح مجانا للزائرين، مع التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال الزيارة.



يأتي ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي تنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية ورفع الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع المصري.