خاص.. رحاب الجمل عن مشاركتها في "كل ما نفترق" : "كنت أتمنى العمل مع ريهام حجاج"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تواصل الفنانة رحاب الجمل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "كل ما نفترق" التي تقوم ببطولته ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، آيتن عامر، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

وأوضحت رحاب الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "كل ما نفترق" هو ثقتها الكبيرة في السيناريست محمد أمين راضي، والمخرج كريم العدل، الذي سبق وتعاونت معه من قبل في مسلسل "ريح المدام"، ولوجود الفنانة ريهام حجاج التي كانت ترغب في العمل معها، مُضيفة :"محظوظة إن شغالة مع عناصر كلها نجاح، سيناريو مهم كاتبه محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وشركة مهمة زي شركة طارق الجنايني، وليهم أعمال كتيرة مهمة وناجحة، واشتغلت معاهم قبل كده في ريح المدام، وبرضو كان إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل، عندك عناصر حلوة تفتح نفسك إنك تجتهدي وتذاكري".

وعن تكرار عملها مع المخرج كريم العدل، فقالت :" كريم مخرج شاطر، ودايما بيطلع مني حاجة جديدة، واحنا صحاب وأصدقاء جدًا، وأنا بحبه أوي وبحترمه، حد زي ما بيقولوا دايمًا عنده جديد، مخرج بيحب ممثلينه والشخصيات، وبيتعب على الممثل، عندي كل عوامل النجاح إن شاء الله".

وأشارت رحاب الجمل إلى أنها تفاجئت كثيرًا عندما علمت أن بطلة المسلسل ستكون الفنانة ريهام حجاج، مُضيفة:" لما عرفت ضحكت جدًا؛ لإن كنت نفسي أشتغل معاها لإنها ممثلة شاطرة ومهمة، ومن وقت ما عملت "شربات لوز"، و"سجن النسا" وأنا متبعاها وعيني عليها، وكمان على المستوى الشخصي بحبها جدًا، وبحب أتفرج عليها، وبحب تمثيلها، وطريقة أدائها"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل الدرامية مسلسل "البرنس" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد زاهر، دنيا عبد العزيز، روجينا، محمد علاء، أحلام الجريتلي، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، إدوارد، بدرية طلبة، نجلاء بدر، وهو من تأليف واخراج محمد سامى .

أخبار تهمك

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ أقل من ساعتين

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يكشف تطورات مصابي الفريق

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يعد جماهير برشلونة بعودة الساحر

منذ 40 دقيقة

زيدان يطالب ريال مدريد بصفقة واحدة في يناير

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ 40 دقيقة

حقيقة طلب مروان محسن عدم المشاركة مع الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الكشف عن نتيجة مسحة الأهلي في النيجر

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

07:00 م

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن