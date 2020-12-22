موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كيفين جونسون المدرب العام، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن المواجهة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة، بسبب تعرضهم لنفس الإصابة.

من ناحية أخرى يغيب مروان محسن ووليد سليمان ثنائي الفريق، بسبب شكواهم من آلام في الركبة، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية عقب عودة البعثة.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء بأهداف الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد للمرة التاسعة في تاريخه.

ويرصد "الفجر الرياضي" بطاقة مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر من خلال التقرير الآتي:-

من المقرر أن يستضيف ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي، اللقاء المقرر له في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت النيجر، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت قناة النادي الأهلي، في الحصول على حقوق بث اللقاء مباشرةً عبر قناتها، على أن يسبقها ستوديو تحليلي يضم العديد من نجوم الفريق السابقين والمحللين بالساحة الرياضية.

ومن المتوقع أن يدخل جونسون بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي ، محمود كهربا – محمد شريف.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن. 

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق مباشرةً نيامي عاصمة النيجر، عقب اللقاء على متن الطائرة الخاصة، متوجهة إلى القاهرة، في رحلة تستغرق لما يقرب من 6 ساعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد الاهلي دوري ابطال افريقيا بطل النيجر الفجر الاهلي

أخبار تهمك

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يطالب ريال مدريد بصفقة واحدة في يناير

منذ أقل من ساعة

حقيقة طلب مروان محسن عدم المشاركة مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف تطورات مصابي الفريق

منذ أقل من ساعتين

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب الزمالك السابق يقترب من الدوري الالماني

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

منذ أقل من نصف ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ ساعة

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

بعثة الأهلي تطير إلى النيجر

وصول بعثة الأهلي إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

الأهلي يخوض تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

مدرب الأهلي يعقد محاضرة مع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة سونيديب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

07:00 م

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

07:15 م

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن