موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كيفين جونسون المدرب العام، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.





ويغيب عن المواجهة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة، بسبب تعرضهم لنفس الإصابة.





من ناحية أخرى يغيب مروان محسن ووليد سليمان ثنائي الفريق، بسبب شكواهم من آلام في الركبة، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية عقب عودة البعثة.





ويدخل المارد الأحمر، اللقاء بأهداف الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد للمرة التاسعة في تاريخه.





ويرصد "الفجر الرياضي" بطاقة مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر من خلال التقرير الآتي:-





من المقرر أن يستضيف ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي، اللقاء المقرر له في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت النيجر، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ونجحت قناة النادي الأهلي، في الحصول على حقوق بث اللقاء مباشرةً عبر قناتها، على أن يسبقها ستوديو تحليلي يضم العديد من نجوم الفريق السابقين والمحللين بالساحة الرياضية.





ومن المتوقع أن يدخل جونسون بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.





خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي ، محمود كهربا – محمد شريف.





خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.





ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق مباشرةً نيامي عاصمة النيجر، عقب اللقاء على متن الطائرة الخاصة، متوجهة إلى القاهرة، في رحلة تستغرق لما يقرب من 6 ساعات.



