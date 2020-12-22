بيراميدز يحقق فوزا صعبا على الاتحاد الليبي بالكونفدرالية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قاد الدولي الغاني جون أنطوي فريق بيراميدز للفوز على الاتحاد الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات ذهاب دور الإثنين والثلاثين من بطولة الكونفدرالية الافريقية.



سجل أنطوي هدف الفوز لبيراميدز وصيف النسخة الماضية في الدقيقة الرابعة والخمسين ليقود فريقه بيراميدز لتحقيق الفوز الاول تحت قيادة مديره الفني الارجنتيني رودلفو اروابارينا بعد التعادل مع الزمالك والخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري المصري.


ومن المُنتظر أن يقام لقاء الإياب يوم الخامس من شهر يناير القادم على ملعب إستاد الدفاع الجوي في القاهرة وذلك بعد أن إستضاف ملعب إستاد الإسكندرية لقاء اليوم بناء على طلب الفريق الليبي بعد تعذر إقامة المباراة في تونس أو ليبيا.

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