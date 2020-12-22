حقيقة طلب مروان محسن عدم المشاركة مع الأهلي

كشف مصدر موثوق في النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن طلب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عدم اللعب في الفترة الماضية.





وصرح المصدر، أن عدم مشاركة مروان محسن تعود إلى إصابته في الركبة، ويعاني من شد عضلي، وليس كما يتردد لأسباب فنية، أو طلبه للجهاز الفني عدم اللعب.





ويعاني مروان من سوء الحظ في الفترة الأخيرة من عدم التهديف، بجانب عدم إضاعته الفرص بطريقة سهلة.





ويعول الأهلي علي محمد شريف في الوقت الراهن في قيادة خط الهجوم، حيث اثبت كفاءة عالية في أول مباراتين في الدوري المصري الممتاز، ضد مصر المقاصة وغزل المحلة، وأحرز في كل لقاء هدف.