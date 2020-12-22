إصابة 10 مواطنين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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صيب 10 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي، أمام مول العابد بطوخ، جرى نقل المصابين لمستشفى الجامعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص حمراء بسيارة نقل أمام مول العابد، وتوقف الحركة المرورية.

انتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين إصابة 10مواطنين، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وجرى تجنيب السيارة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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