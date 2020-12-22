"الأوقاف": أعدنا النظر في كل الإيجارات الزهيدة وحققنا أعلى عائد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قامت بإعادة النظر في كل الإيجارات الزهيدة، وحققت اعلى عائد في تاريخ الهيئة بقيمة1.155 مليار جنيه.

وتابع "طايع"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تحديد قيمة الأوقاف بترليون جنيه أو أو أقل أمر في حاجة إلى تدقيق، مشيرًا إلى أن هناك2 مليون جنيه من أموال الأوقاف يتم انفاقها على الطلاب الوافدين، اي ان خير الأوقاف يمتد لخارج مصر.

ولفت إلى أن هناك 125 مليون جنيه لحساب الصندوق الخيري ودعم التعليم، وتم أنفاق 32 مليون جنيه قروض حسنة بدون فوائد او مصاريف إدارية.

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