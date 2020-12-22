ادعية رأس السنة الجديدة المستجابة 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
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ادعية رأس السنة الجديدة المستجابة 2021

ادعيه رأس السنة الجديدة ، شهدت الأمة الإسلامية خلال هذا العام الحالي 2020عدة أحداث شبهها الكثير بأنها كارثية، وكان أبرزها هي انتشار الوباء اللعين في العالم العربي والأجنبي، ومع اقتراب نهاية هذا العام وبداية العام الميلادي الجديد الذي يتمنى فيه المسلمين أن تنكشف الغمة ويرفع البلاء عن الأمة الإسلامية جميعا. دعاء العام الميلادي الجديد مع اقتراب العام الميلادي الجديد يستقبله المسلمون بطريقة وطقوس خاصة، وتكون بالتقرب إلى الله بالصلاة والإكثار من الدعاء طالبين من الله أن يكون عام سعيد ملئ بالفرحة وتحقيق الأمنيات للشخص ولمن يحبه من الأهل والأصدقاء والأحبة، ويدعون المولى عز وجل أن يكشف الغمة ويرفع البلاء الذي أصاب البلاد وهو جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في أصابة ووفاة الملايين، لذا يبحث الكثير عن الأدعية المستجابة المكتوبة البتي يدعون بها رب العباد ويطالبون منه الإجابة.


 
ادعيه رأس السنة الجديدة المستجابة
اللهم مصرِّف القلوب والأبصار, صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا,

وأثرنا ولا تؤثر علينا.. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ادعية السنة الجديدة، اللهم إني أسألك خير المسألة, وخير الدعاء، وخير النجاح, وخير الثواب, وثبتني وثقل موازيني, وحقق إيماني, وارفع درجتي, وتقبل صلاتي, واغفر خطيئاتي, وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

دعاء استقبال السنه الجديدة 2021

اللهم إني أسألك فواتح الخير, وخواتمه, وجوامعه, وأوله وآخره, وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة.. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري, وتضع وزري, وتطهر قلبي, وتحصن فرجي, وتغفر لي ذنبي.. وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك؟ أن تبارك في سمعي, وفي بصري, وفي روحي, وفي خَلقي, وفي خُلقي, وفي أهلي, وفي محياي, وفي عملي.. وتقبل حسناتي.

ادعية رأس السنة الجديدة المستجابة 2021

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