داعية: الدنيا لا تساوي شيئًا.. ويجب على المسلم أن يبادر بالصدقات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن هناك أحد الاصدقاء الذين أصيب بفيروس كورونا، ووصف له صعوبة تنفسه أثناء مرضه، بأنه كان يتنفس من ثقب إبره، وكان يبكي كثيرًا، والأطباء حوله كان يعتقدون انه يبكي من شدة الألم، ولكن هذا غير صحيح.

وتابع "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء،: "كان يبكي، لأنه وجد أن الدنيا بدون قيمة أثناء مرضه، كان عايز ربنا يشفيه بس، عشان يتصدق ويصلي ويعمل أي شيء يرضي ربنا، خاصة ان نظرته خلال حياته اكتشف أنها كانت لأشياء بدون قيمة".

وأضاف أن المسلم عليه أن يبادر وينفق جزء من أمواله كصدقة، معقبًا: "ربنا يعافينا من الأمراض ومن فيروس كورونا، البعض قد يدفع مال الدينا لكي يشفيه الله من أي مرض".

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