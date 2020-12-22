الزراعة تكشف أسباب أزمة البطاطس: زيادة المساحات المنزرعة وتعدد الوسطاء.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أسباب تراجع أسعار البطاطس، ووجود فائض كبير من المحصول بالأسواق.


وتابع النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد:"التجار كان لديهم مخزون كبير من محصول بطاطس العام الماضي احتفظوا بها على أمل بيعها بأسعار جيدة في الشتاء"، مؤكدا أن أسعار البطاطس تتراوح ما بين 2.5 جنيه و3 جنيهات منذ 11 شهرا.

وأوضح أن تراجع نسبة التصدير بسبب إغلاق بعض الدول من أسباب حدوث أزمة البطاطس، مشيرا إلى أن الإرشاد الزراعي، وتثقيف الفلاح زراعيا من أهم عوامل حل الأزمة

ومن جانبه قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن الأسواق تبدأ تستخدم البطاطس المخزنة في "الثلاجات" ابتداء من يوليو.

ولفت إلى أن اتجاه بعض المزارعين إلى زيادة مساحة، معلقا:"تعدد الحلقات الوسيطة أحد أسباب الأزمة، في الوقت الذي يشتكى فيه الفلاح من بيع كيلو البطاطس بـ جنيه واحد، يحصل المستهلك على الكيلو بـ 3 جنيهات".

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