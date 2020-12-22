طبيب بموسكو يحذر من تعاطي المشروبات الكحولية بعد تناول لقاح كورونا

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قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة، إن انخفاض درجة الحرارة وراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا في روسيا الفترة الأخيرة.



وتابع أفندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "الحياة في روسيا تسير بشكل طبيعي رغم ارتفاع الإصابات، كونه استعدت بشكل جيد للموجة الثانية خلال فترة الصيف"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات بكورونا في روسيا لم يرتفع عن 2%.



وأضاف "روسيا قد تصل إلى المناعة المجتمعية (مناعة القطيع) نهاية الربيع المقبل بعد التطعيم بلقاح كورونا الروسي"، متوقعا تراجع إصابات كورونا بروسيا الصيف المقبل.



وأشار إلى أن عدد كبير من المواطنين بروسيا يؤجلون الحصول على لقاح كورونا حتى نهاية احتفالات رأس السنة، كون تناول الكحول يصبح ممنوعا بمجرد تلقي اللقاح.



وحذر الأفندي من تناول الكحول قبل الحصول على اللقاح بيومين.

