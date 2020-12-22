غدًا.. افتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية

تفتتح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غدًا الأربعاء، "مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية" (دوبنا- روسيا الاتحادية).





وسيفتتح الورشة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وممثلون عن الدول الأعضاء فى المعهد والأعضاء المنتسبين وأصحاب المصلحة الآخرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عن طريق البث الحى.





ويرجع انشاء المركز إلى أهمية وجود مركز معلومات يطرح على الساحة المصرية والإقليمية كل الفرص المتاحة للباحثين في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية خاصة مع توجه الدولة واهتمامها البالغ باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري علي قدم وساق بمشروع الضبعة.