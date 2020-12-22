مدافع بيراميدز يتحدث عن الفوز على الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

أكد أحمد سامي مدافع فريق بيراميدز إن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصة وأنه أول انتصار في الموسم الجديد بعد خسارة وتعادل في بداية مشوار الدوري، والفريق كان بإمكانه الخروج بانتصار كبير بفضل سيطرته على مجريات الأمور.





وقال سامي بأن الانتصار أمر جيد خاصة وأنه خارج الأرض وبيراميدز أمامه مواجهة ثانية باستاد الدفاع الجوي سيسعى خلالها للفوز مرة أخرى وتأكيد التأهل للدور المقبل، والفريق الليبي اعتمد على التأمين الدفاعي الكامل ولم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى شريف إكرامي.





وأوضح المدافع أن بيراميدز تعاقد مع مجموعة رائعة من النجوم بمختلف المراكز بجانب العناصر الموجودة والفريق لديه هدف واضح وهو الفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، والأداء سيتحسن في المرحلة المقبلة.



