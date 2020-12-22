زيدان يطالب ريال مدريد بصفقة واحدة في يناير

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يرغب في تعزيز وتدعيم صفوف الملكي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. 

وأكد الإعلامي إدواردو إندا عبر برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن زيدان طالب مسئولي ريال مدريد بالتعاقد مع صفقة واحدة في الشتاء القادم.

وأفاد الإعلامي إدواردو إندا بأنه لم يتم الكشف عن الصفقة التي يحتاجها زيدان في يناير القادم أو عن المركز الذي يرغب المدير الفني الفرنسي في تدعيمه في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وألمح الإعلامي إدواردو إندا أن ريال مدريد لا يعاني من أي غياب في الوقت الحالي أو إصابة طويلة الأمد في صفوفه ولكن هناك تقارير تفيد بأن إيسكو يرغب في الرحيل عن الملكي في الشتاء المقبل.

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