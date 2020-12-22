داعية: الصدقة هي عطاء لله وليس للفقراء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن الصدقة هي عطاء لله وليست عطاءً للفقراء، وهذا واضح في قوله تعالى:" مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً".

وتابع "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الحسنة بعشر أمثالها، أما لقرض فثوابها يصل لثمانية عشر ضعف، معقبًا: "هتاخد أضعاف القرض او الصدقة من خلال البركة في العمل، أو إبعاد الله عنك الكثير من الأمراض أو دخول نجلك الكلية بدون مصاريف وخلافه من الأمور".

وأشارت إلى أهالينا في مرسى مطروح في حاجة الآن لحفر الآبار لتجميع مياه الامطار، ولذلك قامت مؤسسة نبض الحياة بإعداد 500 بئر في مرسى مطروح بفضل الله، وبفضل المتبرعين لمؤسسة نبض الحياة.

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