نجوى كرم تهنئ هاني شاكر بعيد ميلاده

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على معايدة الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بعيد ميلاد وتوجيه له رسالة تهنئة.

وكتبت نجوى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : إن شاء الله بتمرق كل سنين العمر وتبقي مثل أعلى بقلبك وأخلاقك وفنك.
والجدير ذكره أن الفنان هاني شاكر، كشف مؤخرًا عن تعاونة لأول مرة مع النجمة اللبنانية كارول سماحة، في ديو خلال الفترة المقبلة.

يشار إلي أن هاني شاكر، قدم ديو مع الفنان أحمد سعد، يحمل عنوان "يا بختة" والذي لاقي نجاح كبير عقب طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب

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