وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

Advertisements

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت الكثير من الاستغاثات من المصريين العالقين بالخارج خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية والكويت تعليق الرحلات لمدة أسبوع بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا.



وأضافت "نبيلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه تم تفعيل غرفة العمليات للتواصل مع المصريين العالقين من أجل التعرف على أعدادهم وحالتهم.



وأشارت إلى أن جمالي من قام بالتسجيل في غرفة العمليات وصل إلى 1485 بالإضافة إلى 911 مواطن مصري عالق في الإمارات و71 عالق في تركيا و15 في سلطنة عمان، موضحة أن وزير السياحة والآثار وجه شركات السياحة بالتواصل مع الفنادق التي يتواجد فيها المصريين في الإمارات الذين يريدون العودة إلى الكويت من أجل مد فترة إقامتهم لمدة أسبوع وفي حال استمر إغلاق الطيران إلى الكويت بعد أسبوع سيتم عودة المصريين بتذكرة ذهابهم إلى الكويت إلى مصر مرة أخرى.



وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم تفعيل مبادة "خلينا سند لبعض" لدعم المصريين العالقين بالخارج، لافتة إلى أنه بالنسبة لشريحة الدارسين في البلاد الأوروبية فأغلبها مازالت تتواجد في مصر وتفضل التواجد مع أسرها حتى انتهاء الأزمة.

