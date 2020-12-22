زيدان يرد على تصريحات كومان

أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي أن الانتقادات التي يتلقاها فريقه بسبب التحكيم "تزعجه" وأنه لا يرغب في الرد على تصريحات الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، الذي أكد أن 9 من كل 10 أشخاص كانوا سيطالبون باحتساب ركلة جزاء على سرجيو راموس خلال مواجهة إيبار.





وقال زيزو خلال المؤتمر الصحافي الرسمي عشية مواجهة غرناطة في "الليغا" إنه "غير سعيد بالكلام الذي يؤكد محاباة الحكام لريال مدريد".





وصرح المدرب الفرنسي "الأمر مزعج لأنني لم أتدخل في عمل الحكام قط. وسواء كانوا على صواب أو خطأ. كما هو نفس الأمر مع اللاعبين. لذلك لا أتدخل في عملهم مطلقا. عملهم صعب للغاية. وحول تصريحات كومان لن أقول شيئاً. نفكر فقط في مواجهة غرناطة".





وتابع "بالفعل يكون هناك الكثير من الكلام في حال وجود لقطة جدلية في مباراة ما. هذا ما يحدث مع ريال مدريد دائما ولكنني لا أركز في ذلك. ما يهمنا حاليا هو مباراة الغد. فهي مواجهة مهمة وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا. هذا هو أهم شيء وعلينا مواصلة ما نقوم به ومحاولة الفوز بالنقاط".





وبالنسبة لزيدان، مباراة فريقه أمام غرناطة ستكون "في غاية الأهمية" وأقر بأن منافسه يقدم موسماً "جيد للغاية" وأنه منافس صعب يجب أن يكون الفريق الملكي "مستعداً" أمامه لحصد نقاط المباراة الثلاث.





كما تحدث المدرب الفرنسي عن بعض لاعبيه مثل الكرواتي لوكا مودريتش، الذي عانى من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيسر خلال مواجهة إيبار، وأكد أنه يتمنى أن يكون الأمر "بسيط" وأنه لن يغامر به.



