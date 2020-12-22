رئيس الجودو : لأول مرة جميع اللاعبين فى البطولة الإفريقية يحققوا ميداليات.. وعبد الآخر ومحى اقتربا من التأهل لطوكيو

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سوف يستقبل منتخب الجودو الذى يصل مطار القاهرة فى تنام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء ، الفائز بالبطولة الإفريقية رقم 41 التى أقيمت بمدغشقر ، وحقق فيها المنتخب إنجازا تاريخا بالحصول على تسع ميداليات بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ، ولأول مرة جميع اللاعبين الذين شاركوا فى البطولة ، وعددهم تسعة لاعبين يحققوا تسع ميداليات متنوعة .





أضاف مطيع أن الفوز باللقب الأفريقى حقق العديد من المكاسب للعبة ، منها تقدم اللاعبين فى التصنيف الدولى ، مما منح سبعة لاعبين الفرصة للمشاركة فى بطولة الماستر التى تعد أكبر بطولة جودو فى العالم والتى تقام بمدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير المقبل ، واللاعبون هم محمد عبد الموجود وأحمد على وزن66 كيلو جراما ، ومحمد محى وزن 73 كيلو جراما ، وأحمد فيليكس ومحمد محى الدين وزن 81 كيلو جراما ،وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ،ورمصان درويش وزن 100 كيلو جرام ، مشيرا إلى أن من ضمن المكاسب التى تحققت أن اللاعب الذى يفوز ببطولة الماستر سوف يحصل على 1800 نقطة ، وهو ما يعادل الفوز بثلاث بطولات قارية ، فضلا عن قيام جامعة تينرى اليابانية بتدبير معسكر لمدة شهر للاعبين المؤهلين الأوليمبياد على نفقتها الخاصة ، ولا يتحمل الجانب المصرى سوى قيمة تذاكر الطيران فقط .





أضاف مطيع أن من ضمن المكاسب أيضا ، أن المنتخب حقق تسع ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات ، وهذا لم يتحقق من قبل ، حيث كان أكبر إنجاز للجودو فى المعترك الأفريقى الحصول على ثلاث ذهبيات فى البطولة التى أقيمت بجنوب افريقيا فى عهد مجلس الإدارة السابق ، لافتا إلى أن لأول مرة يصل أربعة لاعبين من مصر للمباراة النهائية فى ميزانين مختلفين ، حيث تأهل للمباراة النهائية محمد عبد الموجود وزميله أحمد على وزن 66 كيلو جراما ، كما تأهل لذات المباراة محمد على وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما , مؤكدا أن حاتم عبد الآخر ومحمد محى اقتربا بشدة من التأهل للدورة الأوليمبية ، بعد أن تأهل من قبل الثلاثى محمد عبد الموجود ومحمد على ورمضان درويش للدورة الأوليمبية الصيف المقبل ،





أشار رئيس اتحاد الجودو بأنه يتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه المالى والمعنوى المستمر للاتحاد ، وكل الشكر للمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى والمعنوى للاعبين ومجلس الإدارة ، كما يشكر جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تفانيهم واخلاصهم فى العمل ، وهم هشام مصباح ، والعميد عمرو مكرم ، وفوزى الهلباوي ، والعقيد أحمد صابر ، وهاشم محمد هاشم ، والمستشار إسماعيل حفيظ ، ومحمد مرزوق