محافظ الفيوم يلتقي عددًا من المواطنين لبحث مطالبهم

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عقب لقاءه بعددٍ من التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلتقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي، للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والاستاذ محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والأستاذ رفعت ضاوي عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ إلتقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة، حيث وجه المحافظ بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



ووجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة سنورس بدراسة ترخيص كشك لإحدى السيدات المعيلات التي ترعى طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية مطرطارس نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، ووجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين من قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم بالقطاع الخاص.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بدراسة توفير معاش استثنائي لإحدى السيدات الأولى بالرعاية بقرية ابهيت الحجر لمساعدتها على مطالب الحياة.