ندى موسى تحتفل بتكريمها من احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة الشابة ندى موسى بتكريمها من احتفالية خمسين سنة فن للفنان القدير محمد صبحي.

ونشرت ندى صورة لها أثناء تكريمها مع الفنان محمد صبحي وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : يوم رجعني تاني لمشاعر أول مرة وقفت فيها قدام كاميرا في حياتي نفس اللغبطة والكسوف والحماس.. شكراً ونيس ، شكراً أستاذ محمد صبحي.

يذكر أن ندى موسى، تشارك فى مسلسل "الوجه الآخر" الذى يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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