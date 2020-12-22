الزراعة تكشف تفاصيل استلام ثلاث زرافات من جنوب أفريقيا لحديقة الحيوان (فيديو)

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كشف محمد القرش، معاون وزير الزراعة، تفاصيل استعداد حديقة الحيوان إلى استقبال ثلاث زرافات في إطار خطة الوزارة من أجل تطوير الحديقة.



وقال "القرش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه سيتم إدخال عدد كبير من الحيوانات إلى الحديقة خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع جنوب أفريقيا لاستلام ثلاث زرافات، مؤكدًا على استمرار عملية التطوير بشكل مستمر من أجل تطوير الحديقة بالكامل.



وفي سياق منفصل نفى معاون وزير الزراعة ما تردد عن ظهور بؤر لأنفلونزا الطيور عار تمامًا عن الصحة وقام مجلس الوزراء بنفي هذا الخبر جملًا وتفصيلًا.



وأضاف أن مصر من الدول التي تم اعتمادها حالية من أنفلونزا الطيور بعد 14 عامًا من ظهور هذا المرض، موضحًا أنه يتم حاليًا التوقع في إقامة بعض المزارع في المناطق الصحراوية على مساحة 19 ألف فدان ليتم التوسع فيها.



وأشار إلى أنه تم تحصين ما يقرب من 100 مليون طائر حتى الآن ضد أنفلونزا الطيور، مؤكدًا أن هناك مراقبة على عملية البيع ولجان تقوم بعمل فحص عشوائي ورصد أي تعامل في حالة وجود أي إصابة سيتم الإعلان عنها مباشرة.

