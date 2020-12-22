محافظ الفيوم: كفاءة مستشفى سنورس سترتفع تبعا للحالة
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:08 م
ريهام على
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أكد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، أن كفاءة التشغيل بمستشفى سنورس سترتفع تبعًا للحالة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة ومسئولي التأمين الصحي لتجهيز مستشفى فيديمين، موضحًا أنه تم تجهيز 20 سرير رعاية متوسطة بمستشفى سنورس المركزي خلال الموجة الأولى لكورونا، فضلًا عن تجهيز نزل الشباب بالسيليين وعمارات الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا لعزل الحالات البسيطة لمصابي كورونا، كما وجه المحافظ بتوفير مسئول لصرف ألبان الأطفال بمستشفى سنهور القبلية، وجاء هذا ردًا على مطلب أحد المواطنين بتوفير ألبان الأطفال بالمستشفى.
وبشأن شكوى أصحاب السيارات يتضررون من إجراءات الترخيص وإحلال وتجديد السيارات القديمة، أكد محافظ الفيوم على عقد اجتماع بين مسئولي البنك الزراعي وفرع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويل بنكى لهؤلاء المتضررين لإحلال وتجديد سياراتهم مع تيسير الإجراءات لهم.
كما وجه المحافظ بمسح شامل لكافة الطرق بمدينة سنورس لعمل المعالجة والترميم اللازم لها تيسيرًا للحركة المرورية، مؤكدًا على حسن استخدام كافة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما وجه مسئولي الري لمعاينة طريق عزبة رحيم لبحث ودراسة آلية تبطين المصرف الموازى له، فضلًا عن مراجعة طريق القاهرة القديم الذي يمر داخل مدينة سنورس المقام أعلى بحر تنهلة بعد تغطيته لحل مشكلة تسرب مياه الري منه مما يضر بمنازل المواطنين.
وبشأن شكوى أصحاب السيارات يتضررون من إجراءات الترخيص وإحلال وتجديد السيارات القديمة، أكد محافظ الفيوم على عقد اجتماع بين مسئولي البنك الزراعي وفرع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويل بنكى لهؤلاء المتضررين لإحلال وتجديد سياراتهم مع تيسير الإجراءات لهم.
كما وجه المحافظ بمسح شامل لكافة الطرق بمدينة سنورس لعمل المعالجة والترميم اللازم لها تيسيرًا للحركة المرورية، مؤكدًا على حسن استخدام كافة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما وجه مسئولي الري لمعاينة طريق عزبة رحيم لبحث ودراسة آلية تبطين المصرف الموازى له، فضلًا عن مراجعة طريق القاهرة القديم الذي يمر داخل مدينة سنورس المقام أعلى بحر تنهلة بعد تغطيته لحل مشكلة تسرب مياه الري منه مما يضر بمنازل المواطنين.