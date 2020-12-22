محافظ الفيوم: كفاءة مستشفى سنورس سترتفع تبعا للحالة

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أكد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، أن كفاءة التشغيل بمستشفى سنورس سترتفع تبعًا للحالة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة ومسئولي التأمين الصحي لتجهيز مستشفى فيديمين، موضحًا أنه تم تجهيز 20 سرير رعاية متوسطة بمستشفى سنورس المركزي خلال الموجة الأولى لكورونا، فضلًا عن تجهيز نزل الشباب بالسيليين وعمارات الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا لعزل الحالات البسيطة لمصابي كورونا، كما وجه المحافظ بتوفير مسئول لصرف ألبان الأطفال بمستشفى سنهور القبلية، وجاء هذا ردًا على مطلب أحد المواطنين بتوفير ألبان الأطفال بالمستشفى.



وبشأن شكوى أصحاب السيارات يتضررون من إجراءات الترخيص وإحلال وتجديد السيارات القديمة، أكد محافظ الفيوم على عقد اجتماع بين مسئولي البنك الزراعي وفرع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويل بنكى لهؤلاء المتضررين لإحلال وتجديد سياراتهم مع تيسير الإجراءات لهم.



كما وجه المحافظ بمسح شامل لكافة الطرق بمدينة سنورس لعمل المعالجة والترميم اللازم لها تيسيرًا للحركة المرورية، مؤكدًا على حسن استخدام كافة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما وجه مسئولي الري لمعاينة طريق عزبة رحيم لبحث ودراسة آلية تبطين المصرف الموازى له، فضلًا عن مراجعة طريق القاهرة القديم الذي يمر داخل مدينة سنورس المقام أعلى بحر تنهلة بعد تغطيته لحل مشكلة تسرب مياه الري منه مما يضر بمنازل المواطنين.