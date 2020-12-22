داعية: الصدقة تقي من المرض والمكروه والخطر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن الإنسان إذا أراد أن يقي نفسه من أي خطر أو مكروه، فعليه أن يتصدق، ولذلك قال العلماء في تفسير كلمة الصدقة بأنها الصدق مع الله، ولذلك سمي االانفاق على الفقراء بالصدقة.

وتابع "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الأنسان بطبعه يحب المال، ويريد الاحتفاظ به، وعندما يتعفف ويخرج هذا المال بنفس راضية لله عز وجل، فهذا يساعده المسلم على الشفاء إذا مرض، معقبًا: "إذا كنت أرضي الله، فكيف لا يرضيني الله".

ولفت غلى أن هناك امكانية لاخراج الصدقة بنية الشفاء للمريض، مشيرًا إلى أن الحل الكثير من الأمراض مع العلاج هو التصدق، ولذلك عندما يحدثه أحد عن مرض أقاربه يطالبه بالتصديق بنية الشفاء.

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