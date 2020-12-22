خبيرة تغذية: تناول هذا الطعام بعد ممارسة الرياضة يؤدي إلى زيادة الوزن (فيديو)

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قالت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الطعام يجب أن يكون قبل التمرين بـ3 ساعات، وهناك ضرورة لشرب مياه أثناء التمرين، ويجب تناول بروتين مثال الفراخ والتونة مع السلطة لبناء العضلات بعد الانتهاء من التمرين مباشرة، أما إذا تم تناول النشويات بعد ممارسة التمارين، فهذا يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.



وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن أي شخص لديه مقاومة أنسولين او تكيس في المبايض، عليه أن يتناول وجبتين في اليوم، الوجبة الأولى الساعة الـ11 صباحًا، والوجبة الثانية الساعة الـ5 مساءً، أمام من يعاني من مرض السكر، فعليه أن يتناول 4 وجبات يوميًا.



ولفتت خبيرة التغذية العلاجية إلى أن نظام الصيام المتقطع من انجح الأنظمة الغذائية لخفض الوزن، ويعتمد على تناول وجبتين فقط في اليوم، مشيرة إلى أن الشخص الذي لا يتناول الفطار في الغالب لا يعاني من السمنة.

