محافظ الفيوم يشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

محافظ الفيوم يشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:05 م
ريهام على
Advertisements
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والأستاذ رفعت ضاوى عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح والمديريات.
شدد محافظ الفيوم في بداية الاجتماع، على أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية في منتهى الحساسية نظرًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية "كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر" للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تتسبب في انتشار العدوى بالفيروس.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن الدولة تسير بخطى جادة في مواجهة العدوى بفيروس كورونا، منعًا لتصعيد الإجراءات والحفاظ على المشروعات الاقتصادية، موضحًا أن الالتزام بالإجراءات التى أقرتها الدولة لمواجهة تلك الجائحة، من منطلق الأخذ بالأسباب تجنبًا لتفشي المرض بين المواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على عدم تصعيد الإجراءات حال التزام المواطنين حفاظًا على سير الأعمال بكافة القطاعات.
ووجه محافظ الفيوم، بعمل حملات مكثفة لتعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بالبنوك ومكاتب البريد وأمام ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن الحملات التوعوية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لحث المواطنين على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لحمايتهم من عدوي الفيروس، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيسي في إنجاح أي إجراءات تتخذها الدولة.
وأوضح محافظ الفيوم بأن المحافظة تعمل على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة لها ومنها مصنع أعلاف جرفس، لافتًا إلى أنه يتم عمل دراسة اقتصادية متكاملة لتحقيق أقصى استفادة منه بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، وفيما يتعلق بقطاع الطرق أوضح المحافظ بأن المحافظة تضع قائمة بالأولويات بحيث يتم الانتهاء من المشروعات العالقة بمجال رصف الطرق وخاصة الطرق التى تربط المدن ببعضها البعض، ثم الطرق التى تربط المدن بمجالس القرى ثم الطرق التى تربط بين الوحدات القروية.
وأشار المحافظ بأن المحافظة تولى اهتماما بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون وخاصة القرى منخفضة المناسيب الأرضية لتعرضها للغرق، لافتًا أن الاجهزة التنفيذية خلال أزمة السيول الأخيرة واجهت الأزمة، وتم رجوع الحياة إلى طبيعتها بتلك القرى بشكل شبه كامل خلال 3 أيام، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الري للحفاظ على هذه القرى، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال محطة البطس بشكل كامل ودخلت التشغيل الفعلى.
وأكد المحافظ، على بذل المزيد من الجهد والعمل من خلال المنظومة التشاركية والتنسيق بين مختلف الجهات، لافتًا أن الدولة تنفذ لأول مرة مبادرة "التخطيط والعمل التشاركي" والتي تعتمد على إشراك كافة فئات المجتمع، لوضع الخطط التنموية التى تشتمل على الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين، لافتًا إلى أن فكرة التخطيط التشاركي التى تنفذها الدولة تقوم على عقد عدة لقاءات، تشارك فيها كافة الجهات والمواطنين لوضع الموازنة التشاركية والمشروعات التى سيتم تنفيذها والجهات المنفذة ومدة ومراحل التنفيذ، لتحقيق النتائج المستهدفة ويكون لتلك المشروعات عائد ملموس على المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان لتطوير عدد من القرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا كمرحلة أولى من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
وطالب الأستاذ رفعت ضاوى عضو مجلس النواب بتوفير موقف لسيارات الأجرة خط سنورس الجيزة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، إضافة لتوفير وسائل المواصلات سنورس مدينة الفيوم، ومدينة الفيوم بنى سويف تخفيفًا على المواطنين وطلاب الجامعة، فضلًا عن تمهيد طريق سنورس سنهور القبلية مرورًا بقرية ترسا، وكذا المطالبة بإنشاء طريق دائري لسنورس لسير سيارات النقل الثقيل لنقل مواد مصانع الطوب، إضافة لمشكلة الباعة الجائلين بميدان سنورس والسويقات العشوائية.
وردًا على تلك المطالب، أكد المحافظ على التنسيق مع مسئولي محافظة الجيزة في أقرب وقت لبيان إمكانية تسيير سيارات سنورس الجيزة والإجرءات اللازمة لذلك، وبشأن إنشاء طريق دائري لسنورس، أكد محافظ الفيوم على تشكيل لجنة هندسية بالتنسيق بين المحافظة ومجلس مدينة سنورس للرفع المساحى للمنطقة، وتحديد التكلفة التقديرية، وبشأن خطوط سير سيارات الأجرة سنورس مدينة الفيوم، ومدينة الفيوم بنى سويف، أكد محافظ الفيوم على حصر كافة مواقف السيارات وعدد سيارات الأجرة لدراسة الأمر على بيانات واقعية لحل الأزمة جذريًا.
وبشأن طريق سنورس سنهور القبلية، وجه المحافظ بتنظيم حملات يومية لرفع التعديات من على جانبي الطريق ومعالجة الحفر وإجراء الترميم اللازم تيسيرًا للحركة المرورية، وفي ذات السياق وجه محافظ الفيوم بشن حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات بطريق قرية سنهور القبلية مرتين يوميًا صباحًا ومساءً بالتنسيق بين مسئولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق، وبشأن الباعة الجائلين بميدان سنورس، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم توفير قطعة أرض تابعة لشركة مصر للبترول بالتنسيق مع وزارة البترول لإنشاء سوق حضاري نموذجي، فضلًا عن مخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص تلك القطعة إلى محافظة الفيوم.
وبشأن مطلب أحد المواطنين لإنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وإقامة عدد من المشاريع بسور مصنع الأعلاف بجرفس، وتفعيل عمل وحدة الملاريا لمقاومة الذباب والناموس والمشاركة في أعمال التطهير والتعقيم بالمشاركة مع الجهات المعنية، أوضح المحافظ بأنه سيتم التنسيق مع مدير أمن الفيوم لدراسة وبحث إنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وبشأن سور مصنع جرفس وجه محافظ الفيوم بدراسة استغلاله بعمل مشروعات صغيرة للشباب لتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بعد الرفع المساحي للمنطقة، كما وجه بمراجعة أعمال وحدة الملاريا لتفعيل دورها.