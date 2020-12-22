خالد النبوي يعلن عن خوضه تجربة سينمائية جديدة بفيلم "أهل الكهف"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان خالد النبوي عن خوضه تجربة سينمائية جديدة بفيلم "أهل الكهف".

ونشر خالد النبوي صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : أهل الكهف 2020 فيلم أكشن عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم مع المؤلف الموهوب أيمن بهجت قمر والمخرج الكبير عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور ، إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم.

فيلم "أهل الكهف"، تدور أحداثه في حقبة تاريخية تعود لعام 250 ميلاديًا،وسيتم تصويره في ثلاثة دول منهم إيرلندا، والمغرب، ومصر.

والفيلم من بطولة "خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

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