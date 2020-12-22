الإياتا يعين العوضي نائبا لرئيسه في أفريقيا والشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تعيين كامل العوضي نائبا للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اعتبارا من الأول من آذار القادم.





وقال الإياتا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العوضي سيخلف محمد علي البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الإياتا، اعتبارا من آذار العام المقبل خلفا لأليكس بوبوفيتش بعد تقاعده.





وشغل العوضي سابقا منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية ورئيسا لعملياتها، إلى جانب شغله مناصب في مجالات السلامة والأمن وإدارة الجودة وتخطيط الموارد المؤسسية.





وسيقود العوضي أنشطة إياتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مكتبها الإقليمي في عمّان، إلى جانب انضمامه إلى فريق القيادة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.





وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لإياتا ألكسندر دي جونياك، إن انضمام العوضي للاتحاد سيسهم في مواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيكون عنصرا فاعلا في قيادة أنشطة الإياتا في أفريقيا والشرق الأوسط خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا.





من جهته قال العوضي، إن منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط تتطلبان كغيرهما من مناطق العالم قطاع نقل جوي قوي وجاهز لبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي خلال التعافي من آثار (كوفيد-19).



