المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: أنجزنا العديد من المشروعات في مجال الفضاء

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أكد الدكتور محمود القوصي المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه جرى إنجاز العديد من المشروعات في مجال الفضاء وخدمة المجتمع، ومشروعات التعاون الدولي، وأن لدينا وكالة فضاء مصرية قوية بدعم واهتمام شخصي من القيادة السياسية بمعرفة ماتم في وكالة الفضاء من مشاريع.



جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر السابع والأربعون لرابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا عن تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.



وأعلن القوصي، أن العام المقبل سيشهد مشاركة 50 طالب مصري في بعثة لعدد من الدول المتقدمة في مجال الفضاء على نفقة وزارة التعليم العالي، لرؤية المنشأت الفضائية، والتواصل مع الخبراء في هذا المجال، وأشار إلي إستضافة جامعة بنها للتدريب الصيفي في مجال الفضاء ل400 طالب من الجامعات المصرية المختلفة.



من جانبه قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك خطة واضحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار إستراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا والعلوم في مصر وتوظيف التعاون الدولي، لخدمة مشروعات مصر ودعم البحوث المشتركة بين مصر وعلماءها في الخارج، وتبادل الخبرات وتحسين ترتيب الجامعات المصرية، وتحسين النشر الدولي حيث يتم حاليا تنفيذ 100 مشروع للتعاون بين علماء مصر بالداخل والخارج.