إحالة دعوى سمية الخشاب ضد أحمد سعد في قضية المؤخر إلى التحقيق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أحالة محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان احمد سعد للحصول علي المؤخر المستحق خلال فترة زواجهم إلي التحقيق في شهر يناير القادم.

تعود الواقعة عندما أقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة أسرة سيدي جابر للحصول علي المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي محامي الفنانة سمية الخشاب خلال تقديمة حافظة الدعوى للمحكمة بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخرالموثق بالقسيمه وقدره 500 ألف جنيه وقدم لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

واستند محامي الفنانة سمية الخشاب في الدفاع عدم قيام طليق موكلته إثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر وهذا الذي طرحة في دعوي المتعة والعدة والتي حكمت فيها محكمة أسرة سيدي جابر منذ أيام للفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره " مائتان وسبعون ألف جنيه" بمواقع ثلاثون آلاف جنيه عن مدة 3 شهور عدة ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر للمتعة.

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