عاجل.. الصحة السعودية: خطة توزيع لقاحات كورونا مستمرة بعد تحوره

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت وزارة الصحة السعودية، إنه لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة حتى الآن، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز".

وأشارت "الصحة"، إلى أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان، لافتة إلى أن بعض طفرات الفيروسات قد تؤدي إلى تقليل تأثيرها.

وشددت على أن خطة توزيع اللقاحات مستمرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، موضحة أن تحور كورونا لا يعني أننا نواجه فيروسًا جديدًا، وهو عرضه للتحور مثل باقي الفيروسات.

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