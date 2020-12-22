استشاري: تحويل مسار المعدة يقلل امتصاص الدهون والكسريات بنسبة 70%

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن تحويل مسار المعدة المصغر من ضمن العمليات التي تهدف إلى خفض الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة مثل تدهن الكبد المرضي، والسكر، وارتفاع الكولسترول.



وتابع أن خلال تقرير مذاع ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تحويل المسار من ضمن العمليات التي تخفض الوزن بصورة فعالة جدًا، لأنها تقلل كمية الأكل، وامتصاص السكريات والدهون بنسبة70%، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعمل على زيادة الشبع وتقليل الجوع،.



ولفت إلى أن معظم من يجري هذه العملية يقوم بوقف علاج السكر إذا كانت كفاءة البنكرياس جيدة، أما إذا كانت كفاءة البنكرياس غير جيدة، فينخفض علاج السكر بشكل ملحوظ.

