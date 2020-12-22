للمرة الأولى.. صفر وفيات في بؤرة كورونا الإيرانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن رئيس جامعة قم للعلوم الطبية في إيران محمد قديري، أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا في مدينة قم خلال 24 ساعة، بعد أن كانت بؤرة تفشي الفيروس الأولى في البلاد.

 

ويعد ذلك أول مرة منذ ظهور الفيروس في مدينة قم، والتي اعتبرت بؤرة كورونا في إيران في مارس الماضي، حيث أضاف قديري أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 187 حالة وفاة و6208 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو مليون و171 ألف حالة.

 

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات تجاوز 54 ألفا.

 

وأشارت إلى أن 5467 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما اقترب عدد المتعافين من 904 آلاف.

 

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة 15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

 

وبدأت وفيات وإصابات كورونا في إيران تتراجع مؤخرا مع فرض الحكومة تدابير واسعة لاحتواء الفيروس.

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