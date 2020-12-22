نجوى كرم تهنئ ناجي الأسطا بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على معايدة الفنان اللبناني ​ناجي الأسطا​، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.



وكتبت نجوى لناجي في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "عيدك بـ3 أعياد.. اولاً لانو وقت الميلاد لانو عيدك لانك من زحلة.. عيد ميلاد سعيد ناجي الأسطا".



بدوره ردّ ناجي على معايدة نجوى، وكتب: "يخليلي قلبك ومحبتك هلق صار عيدي بأربع أعياد بمعايدتك".



وكان ناجي قد طرح أغنيته الميلادية "شجرة بلا عيد"، من كلمات إميل فهد، ألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد. في حين تستعد نجوى لطرح أغنيتها الجديدة "معذور قلبي" الجمعة المقبل، والتي صورتها منذ يومين في وسط بيروت، بالتعاون مع المخرج وليد ناصيف.