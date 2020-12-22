الأهلي يكشف تطورات مصابي الفريق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أوضح محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالناي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للفريق، قبل لقاء سونديب بطل النيجر، في افتتاح بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوقي في تصريحات إذاعية: "أليو ديانج ووليد سليمان تعافيا من فيروس كورونا منذ عدة أيام".

وتابع: "أفشة وربيعة والسولية جاءت نتيجتهم إيجابية، رغم عدم وجود أي أعراض، ونتابع حالتهم يوماً بعد يوم".

وواصل رئيس اللجنة الطبية:" نبذل كل ما في وسعنا لحماية فريق الكرة بصفة خاصة وكل الفرق الرياضية بالنادي بصفة عامة، لكن المشكلة التي تواجهنا أننا غير أوروبا".

وشدد:" اللاعب لا يمكث طوال اليوم في النادي وبالتالي يصعب مراقبته بسهوله، وإنما نحن في مصر اللاعب يأتي للتدريب ويرحل ليمارس حياته بصورة طبيعية وهنا يحدث الاختلاط".

وانتقل شوقي للحديث عن مصير ناصر ماهر العائد من سموحة عقب انتهاء إعارته، موضحا:" الجناح سوف يجرى جراحة في الكتف خلال 48 ساعة، بينما يتلقى أجاى علاجا تحفظيا حيث لم يتحدد بشكل نهائي إجراء الجراحة من عدمه".

وأتم تصريحاته قائلا:" هناك حالة القلق انتابت محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من جراء تفشى فيروس كورونا داخل فريق الكرة، لذلك طلب عقد اجتماع مع الأجهزة الطبية قبل عودة الفريق من النيجر".

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره سونيديب، عصر غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الإياب في القاهرة أحد أيام 5 أو 6 يناير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية بتواجد فريقين من بلد واحد في النهائي.

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