مي عمر تعلن عن موعد عرض مسلسلها الجديد "لؤلؤ"

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أعلنت الفنانة مي عمر، عن موعد عرض مسلسلها الجديد "لؤلؤ".



ونشرت مي، صورة جديدة لها من أمام طائرة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله :" 27 ديسمبر أول يوم عرض مسلسل لؤلؤ إن شاء الله.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 40 حلقة، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية، وتجسد خلاله دور مطربة تبحث عن النجومية.



والمسلسل بطوله أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر الدرامية هو مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.

