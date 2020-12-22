الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بطل النيجر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.

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