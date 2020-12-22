إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة نقل بتروسيكل في المنصورة

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شهد طريق المنصورة_دمياط حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أمام موقف طلخا الجديد مما أسفر عن إصابة شخصين.



حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء رأفت عبد الباعث مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول شخصين لمستشفى المنصورة الدولي،



وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين اصابه كلا من قائد التروسيكل فهمي السعيد مقيم ببلقاس

وهيثم عبد الرؤوف مصابين بجروح متفرقة، وبالتحقيقات تبين اصطدام سيارة نقل بتروسيكل، وفر قائدها هاربا.



وتم نقل المصابين لمستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

