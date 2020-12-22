بالفيديو.. أردوغان يُرسل المرتزقة إلى الصومال

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تسلل الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الصومال قبل 10 سنوات متذرعا بتقديم مساعدات إنسانية وتدريب الجيش الوطني.

 

واستغل متزعم تنظيم الإخوان الإرهابي ضعف الدولة، فابتلع مرفأ مقديشو ومطارها وعينه على النفط في القرن الأفريقي.

 

وبكل ما أوتي من قوة يعمل أردوغان على إيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر لتنفيذ مخططاته الهادفة إلى نشر الإرهاب وتهديد المصالح المصرية.

 

واستثمر أردوغان مأساة السوريين، فحول شبابهم إلى مرتزقة يرسلهم حيث يشاء، لنشر الإرهاب وارتكاب الجرائم في ليبيا ثم أذربيجان، واليوم جاء الدور على الصومال.

 

ضباط من المخابرات التركية اجتمعوا يوم ١٢ من نوفمبر الجاري، بقادة التنظيمات الإرهابية في بلدة ميدان إكبس بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا، وطلبوا منهم تجهيز ألف مرتزق إرهابي، لإرسالهم إلى مقديشو.

 

وسائل إعلام تركية فضحت أردوغان الذي يجند المرتزقة ليتمكن من التحكم بالمليشيات الإرهابية في الصومال، والضغط على المعارضة لإعادة انتخاب تابعه محمد عبدالله فرماجو الذي سلمه البلاد وأهلها وجرها إلى أتون الفوضى.

 

المرتزقة وفرماجو ذراع أردوغان لمواصلة تتريك الصومال، وذلك عبر فرض تعليم اللغة التركية الذي لم يتوقف على المدنيين بل شمل الجيش الصومالي أيضا، فضلا عن إطلاق الأسماء التركية على الشوارع والمدارس والمشافي في مقديشو

أخبار تهمك

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

عاجل.. مدرب الزمالك السابق يقترب من الدوري الالماني

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة لمحمد شريف

منذ ساعة

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

05:30 م

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

04:35 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن