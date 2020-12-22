عاجل.. مدرب الزمالك السابق يقترب من الدوري الالماني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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دخل المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك السابق دائرة إهتمامات فريق نادي شالكة الألماني والذي يسعى للخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها مؤخراً.


وأقال شالكه خلال الموسم الجاري الكثير من المدربين آخرهم الثنائي مانويل باوم وهوب ستيفنز بسبب النتائج السلبية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة.


وقال موقع " سبورت 1 " أن شالكه يضع عينه على السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك وأهلي جدة السابق لتولي مهمة إنقاذ الفريق وإعادته للمسار الصحيح بعد تذيله جدول ترتيب الدوري الالماني.

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