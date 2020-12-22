وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء عن عدة توجيهات للفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا، وذلك لتعامل الفورى وإجراء مراجعة بيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد والصلب العاملة بنطاق محافظة بنى سويف بعد رصد إنبعاث دخان كثيف من المصنع.

وكانت وزيرة البيئة قد لاحظت أثناء عودتها من محافظة المنيا عقب افتتاح وحدات البيوجاز بالمحافظة إنبعاث دخان كثيف من أحد الأماكن التابعة لأحد مصانع إنتاح الحديد والصلب ببنى سويف وهى منطقة التخلص من الجلخ داخل المنشأة.

وعلى الفور قامت وزيرة البيئة بالدخول للمصنع للتعرف على مصدر الدخان الكثيف الذى تسب فى تلوث ملحوظ للهواء، حيث تبين أن هذا الدخان ناتج عن احد مناطق الانتاج داخل المصنع ولا يراعى فيها الاجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة داخل المنشأة، وقد وجهت الوزيرة على الفور بمراجعة الإجراءات البيئيه التى تقوم بها الشركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى حالة التأكد من وجود اى مخالفات.
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف
وزيرة البيئة توجه بالتعامل الفورى والمراجعة البيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد ببنى سويف

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