مران الأهلي| جلسة جونسون والتركيز على الجانب الخططي.. ومفاجأة موسيماني









قام كيفن جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم.





وشرح كيفن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.





وفاجئ بيستو موسيماني المدير الفني للفريق، الفريق بالتواصل مع الجهاز المعاون لوضع البرنامج التدريبي الأخير للفريق في النيجر، والتشكيل الذي سيخوض مواجهة سونيديب في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.









من ناحية أخرى ركز الجهاز الفني للفريق على الجانب الخططي بشكل كبير، خلال المران الأخير الذي أقيم اليوم بالنيجر.





وأجرى الجهاز الفني تقسيمة من ثلاث مجموعات، ثم خاض الفريق فقرة خاصة للتعامل مع الهجمات، وخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين.





وخاض الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، فيما كان الفريق قد خاض مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.





كما خاض كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.





واشتمل مران الحراس على بعض التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والكرات العرضية.





وحرص جونسون على عقد اجتماعًا مع باقي أفراد الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم بتوقيت النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.





واستعرض المدرب العام خلال الجلسة البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز على تدريبات الكرة والجانب الخططي.





وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب التابعة للاتحاد النيجري، فيما كان الفريق قد أدى مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي ستقام عليه المباراة.





ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت نيامي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.



