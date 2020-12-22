مران الأهلي| جلسة جونسون والتركيز على الجانب الخططي.. ومفاجأة موسيماني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements


قام كيفن جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم.

وشرح كيفن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

وفاجئ بيستو موسيماني المدير الفني للفريق، الفريق بالتواصل مع الجهاز المعاون لوضع البرنامج التدريبي الأخير للفريق في النيجر، والتشكيل الذي سيخوض مواجهة سونيديب في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.


من ناحية أخرى ركز الجهاز الفني للفريق على الجانب الخططي بشكل كبير، خلال المران الأخير الذي أقيم اليوم بالنيجر.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة من ثلاث مجموعات، ثم خاض الفريق فقرة خاصة للتعامل مع الهجمات، وخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، فيما كان الفريق قد خاض مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.

كما خاض كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل مران الحراس على بعض التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والكرات العرضية.

وحرص جونسون على عقد اجتماعًا مع باقي أفراد الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم بتوقيت النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

واستعرض المدرب العام خلال الجلسة البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز على تدريبات الكرة والجانب الخططي.

وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب التابعة للاتحاد النيجري، فيما كان الفريق قد أدى مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي ستقام عليه المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت نيامي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب الزمالك السابق يقترب من الدوري الالماني

منذ أقل من نصف ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: الزمالك عرض علي 800 ألف جنيه في الموسم ورفضت

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينتظر أنباء سارة عقب مواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد القيد الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة لمحمد شريف

منذ ساعة

جهاز الأهلي يصدم لاعب الفريق وجيرالدو يتفوق قبل مواجهة سونيديب

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

05:30 م

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

04:35 م

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن