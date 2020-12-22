السعودية تصدر 306 تراخيص استثمارية في الربع الثالث بزيادة 21%

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7.9% خلال النصف الأول من العام 2020، لتصل إلى 2.56 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.37 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي والأونكتاد.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%.

وذكرت الوزارة أن الربع الثالث شهد انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني.

وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر على مدار الربع بأكمله.

وأوضحت الوزارة أن نسبة 68% من التراخيص كانت لمشاريع ذات ملكية أجنبية كاملة، و32% من التراخيص لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات في الصناعات غير النفطية سجلت في الربع الثالث مستوى قياسيا بقيمة 3.1 مليار دولار.

وسجلت أكبر عدد في شهر سبتمبر 2020، أكبر عدد من الاستثمارات بالتزامن مع إصدار وزارة الصناعة والثروة المعدنية من تراخيص المصانع الجديدة.

واستحوذت الهند ومصر على أكبر عدد للمشاريع الأجنبية الجديدة في الربع الثالث بعدد 30 مشروعاً لكل منهما.

وجاءت المملكة المتحدة ولبنان في الترتيب التالي بعدد 16 مشروعاً لكل منهما، وسوريا واليمن وباكستان بعدد 15 مشروعاً لكل منها، والأردن وفرنسا 11 مشروعاً لكل منهما، بالإضافة إلى 10 مشاريع للولايات المتحدة.

واستحوذت القطاعات الناشئة على العدد الأكبر من المشاريع الجديدة في الربع الثالث من 2020 بعدد 110 مشاريع، تلاه القطاع الصناعي والتصنيع بعدد 53 مشروعا.

وجاءت التجزئة والتجارة الإلكترونية في الترتيب التالي برصيد 27 مشروعاً، و26 مشروعاً بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

كانت الأونكتاد قد كشفت في تقرير لها خلال أكتوبر 2020، عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 12% في النصف الأول من 2020 إلى 2.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات سابقة للمركزي السعودي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 2.56 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، مقابل 2.36 مليار دولار في النصف الأول من 2019، بزيادة نحو 8.5%.

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