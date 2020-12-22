عمارة المساجد ومدارس القرآن.. حصاد قطاع الأوقاف لعام 2020

Advertisements

يقوم قطاع الأوقاف بدور حيوي ومؤثر في تنمية المجتمع، خصوصا على المستوى الديني والتوعوي والفكري والثقافي والاجتماعي.



ويتحرك قطاع الأوقاف في العديد من الاتجاهات سواء تلك المتعلقة بتطوير وإنشاء المساجد والمراكز الثقافية وتأهيل الأئمة أو على صعيد التكافل الاجتماعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح والفكر الإسلامي الوسطى المستنير، بما يساهم في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وخلق إطار تضامني مشترك بين المجتمع والدولة للتغلب على مختلف التحديات.



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الأوقاف لعام 2020، تستعرضع "الفجر" فيما يلى من سطور:



- زادت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال النصف الثاني من عام 2020 لتصل إلى 792.5 مليون جنيه، مقارنة بـ664.8 مليون جنيه في النصف الثاني من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 20%، فيما وصل العائد السنوي للهيئة إلى 1.55 مليار جنيه عام 2019 - 2020، وهو أعلى عائد سنوي تحققه الهيئة في تاريخها.



- حققت وزارة الأوقاف رقما قياسيا في افتتاح المساجد الجديدة خلال هذا العام، بواقع 640 مسجدا في 4 أشهر من سبتمبر حتى ديسمبر.



- إحلال وتجديد 1023 مسجدا بتكلفة بلغت 813.4 مليون جنيه.



- فرش 1200 مسجد بتكلفة بلغت 43.4 مليون جنيه.



- اعتماد 160 مدرسة قرآنية لغرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية.



- اعتماد 50 مدرسة علمية لنشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 340 مدرسة علمية.



- افتتاح 810 فصول محو أمية جديدة بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية.



- اعتماد 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات الشرقية والإسكندرية ومطروح، ليصل إجمالي عددها 35 مركزا ثقافيا.



- تسليم 1000 مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



- تسيير 27 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وعقد 1328 محاضرة وندوة بها للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.



- عقد 934 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.



- افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، علما بأن الدورة تركز على قضايا تجديد الخطاب الديني ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.



- تم إطلاق كل من سلسلة "رؤية" المترجمة باللغات الأجنبية وسلسلة "رؤية" للنشء، بالإضافة إلى إصدار 15 كتابا جديدا وطباعة 26 كتابا مترجما في الفكر المستنير وبناء الوعي.



- شهد مجال مراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد استحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات.



- حصل 230 إمام وإداري على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.



- إطلاق الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



- إقامة 14 معرضا لعرض مطبوعات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بلغت مبيعاتها 1.3 مليون جنيه.



- إهداء 11 مكتبة علمية إلى الخارج من إصدارات وزارة الأوقاف.



- صرف 2.2 مليون جنيه كإعانات ومساعدات للطلبة الوافدين والدارسين بالأزهر الشريف.



- تخصيص أكثر من 370 مليون جنيه للإعانات والقرض الحسن، حيث تم صرف 223.6 مليون جنيه كمساعدات في مجال البر، منها 125 مليون جنيه لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم وحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم لبناء المدارس.



- توزيع 1200 طن لحوم أضاحى لـ1.2 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه.



- مضاعفة أموال دعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم لـ400 ألف جنيه سنويا، بدلا من 200 ألف جنيه.



- صرف 32.6 مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية.



- تم علاج 561 مريضا من حالات قوائم الانتظار، بتكلفة 8.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى علاج 122 حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا.



- افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاة، والتي بلغ تكلفة تزويدها بـ31 جهازا طبيا حديثا ومتطورا نحو 14 مليون جنيه.



- احتلت وزارة الأوقاف المركز الأول من بين 143 وزارة وهيئة حكومية في سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو 2020.



- فيما يتعلق بتحسين أحوال الأئمة وتطوير الهيكل الوظيفي، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حافز التميز العلمي للعاملين بوزارة الأوقاف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.



- افتتحت هيئة الأوقاف المصرية 414 محلا، و5 وحدات خدمية خلال المرحلة الأولى من مدينة الحرفين بالغردقة، كما وفرت 769 باكية بافتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين.