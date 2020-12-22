رئيس جامعة اسوان يفتتح معرض ملابس"الدار دارك"

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افتتح اليوم الثلاثاء الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان معرضًا للملابس تحت عنوان "الدار دارك " الذي نظمته كلية دار العلوم بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور الدكتور فريد عبدالظاهر عميد كلية دار العلوم السابق والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية كلية دار العلوم ووكلاء الكلية والدكتوره نجوان ابوبكر وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.





قال " غلاب " أن الهدف من تنظيم هذا المعرض للملابس مساعدة الطلاب الغير قادرين ومتوسطي الحال بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها، تيسيرًا على طلاب الجامعة مشيرًا إلى أن الدخل المادي لهذا المعرض مخصص إنفاقه على الطلاب الغير قادرين بالجامعة من متوسطي الدخل.



مشيرا أن المعرض يقام للمرة الثانية ويضم حوالي 3 آلاف قطعة من الملابس الجاهزة لطلاب وطالبات الجامعة، وسيتم استمرار فعاليات المعرض لمدة 5 أيام، ويأتي ذلك في إطار التيسير على الطلاب وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة. تلبي احتياجات الجميع.